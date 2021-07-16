Названа причина сильного наводнения в Германии

Глобальные изменения климата стали причиной наводнения в Германии. Об этом заявил член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс. Его слова приводит Lenta.ru.
Энгельс
Ранее газета Die Welt
Из-за непрекращающихся дождей Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.