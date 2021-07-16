Названа причина сильного наводнения в Германии

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Глобальные изменения климата стали причиной наводнения в Германии. Об этом заявил член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс. Его слова приводит Lenta.ru.

Энгельс отметил , что с каждым годом число подобных катаклизмов в мире только растёт. Он подчеркнул, что такого наводнения никогда не было в Германии.

Ранее газета Die Welt сообщила , что число жертв наводнения увеличилось до 103. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии возросло до 60. В регионе Северный Рейн — Вестафалия жертвами стали по меньшей мере 43 человека.

Из-за непрекращающихся дождей Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. В ликвидации последствий разгула стихии участвуют 850 солдат бундесвера.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи большим числом жертв наводнения на западе Германии. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.