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Немецкий политик извинился за смех во время речи президента ФРГ

13:58, 18 июля 2021
Армин Лашет Армин Лашет Фото: Christoph Hardt via imago-images.de/Global Look Press
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Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет извинился за неуместный смех на пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по теме сильного наводнения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Благодарю Федерального президента за его визит. Судьба пострадавших близка нашему сердцу, и мы слышали об этом во многих разговорах. Тем более жалею о том впечатлении, которое произвела беседа. Это было неуместно, и мне очень жаль,отметил политик.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Германии увеличилось до 141. В округе Арвайлер, который относится к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, число жертв достигло 98 человек. Пострадали 670 человек. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 43 человек.

Также названа причина сильного наводнения в Германии. Основная причина — глобальные изменения климата, при этом с каждым годом число подобных катаклизмов в мире только растёт.

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