Немецкий политик извинился за смех во время речи президента ФРГ

Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет извинился за неуместный смех на пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по теме сильного наводнения. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Благодарю Федерального президента за его визит. Судьба пострадавших близка нашему сердцу, и мы слышали об этом во многих разговорах. Тем более жалею о том впечатлении, которое произвела беседа. Это было неуместно, и мне очень жаль, — отметил политик.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Германии увеличилось до 141. В округе Арвайлер, который относится к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, число жертв достигло 98 человек. Пострадали 670 человек. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 43 человек.

Также названа причина сильного наводнения в Германии. Основная причина — глобальные изменения климата, при этом с каждым годом число подобных катаклизмов в мире только растёт.