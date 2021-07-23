Число жертв наводнений в Китае увеличилось до 51

Число погибших из-за наводнений в центральной китайской провинции Хэнань увеличилось до 51. Об этом сообщает газета Global Times.

По данным издания, 400 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений. Днём ранее сообщалось о 33 погибших в провинции Хэнань.

Случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам были направлены порядка двух тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и техника.

В район водохранилища были направлены сапёры. Они должны с помощью взрывов отвести воду подальше от города.

Местные власти продолжают ликвидировать последствия наводнений. По их данным, материальный ущерб превысил 12,2 млрд юаней (около $188,9 млн). В настоящее время уже повреждены более 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.