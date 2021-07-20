В Китае из-за наводнения эвакуировано 100 тысяч жителей

По причине наводнения власти города Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань эвакуировали около 100 тысяч жителей. Об этом пишет ТАСС.
По информации местных властей, случившийся паводок стал
По оценке метеорологов, за последние трое суток в Чжэнчжоу была превышена годовая норма осадков, которая составляет там около 640,8 миллиметра.
Власти призывают местных жителей не покидать свои дома без необходимости.
В связи с прорывом плотины на одном из водохранилищ в городе введён первый уровень реагирования на ЧС.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в Китае