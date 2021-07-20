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В Китае из-за наводнения эвакуировано 100 тысяч жителей

01:45, 21 июля 2021
Фото: Фото: Twitter
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По причине наводнения власти города Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань эвакуировали около 100 тысяч жителей. Об этом пишет ТАСС.

По информации местных властей, случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам направлены порядка 2 тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и техника.

По оценке метеорологов, за последние трое суток в Чжэнчжоу была превышена годовая норма осадков, которая составляет там около 640,8 миллиметра.

Власти призывают местных жителей не покидать свои дома без необходимости.

В связи с прорывом плотины на одном из водохранилищ в городе введён первый уровень реагирования на ЧС.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в Китае

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