Гидрометцентр оценил вероятность погодных катастроф в России и Европе

На европейской территории России есть повышенный риск погодных катастроф, он связан с глобальным потеплением. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сравнил возможные наводнения из-за сильных дождей с теми, что были на прошлой неделе в Германии, Бельгии и Австрии.

Глобальное потепление приводит к увеличению индексов региональной циркуляции, поэтому когда вы спрашиваете, могло ли быть у нас такое, в принципе, да. Увеличение таких меридиональных процессов приводит к экстремальным событиям, но экстремальные события, как они связаны и с сильнейшими осадками, так и с жаркой засушливой погодой, — сообщил Вильфанд.

То, что в Европе огромное количество осадков, а в России засуха, Вильфанд объяснил разницей в давлении. Европейская часть России находится в зоне гребня высокого давления, а на востоке и западе появляется ложбина низкого давления. Оно и провоцирует выпадение осадков.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о ливнях с сильным ветром.