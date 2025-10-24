Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:25

Аномальные ливни вызвали масштабное наводнение в Турции

Фото: EPA/ТАСС

В Турции из-за экстремальных дождей произошло крупное наводнение, передает «Первый канал». В зоне Эгейского моря река вышла из берегов.

Стихия обрушилась на местность, где прошлым летом бушевали самые сильные пожары. За считанные минуты дороги превратились в водные пути, и передвижение по улицам стало возможным только на лодках.

Вода также проникла в жилые здания. Сообщается, что мощный поток воды унес автомобиль, в котором находился пожилой человек. Спасатели и водолазы продолжают поиск пропавшего.

Ранее климатологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предупредили о возможности катастрофических наводнений в Калифорнии из-за изменения климата. Причина — мощные атмосферные реки, которые ежегодно приносят дожди. Исследователи смоделировали сценарий, описывающий последствия серии таких рек, обрушивающихся на штат в течение нескольких недель.

До этого в Туапсе и соседних населенных пунктах произошли мощные ливни, которые привели к серьезным последствиям. Часть переправы в Молдавановке была размыта, улицы затоплены, а автомобили плыли по течению.

