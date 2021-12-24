Анкара заявила о невозможности войны на стороне Киева против Москвы

Участие Турции в войне на стороне Украины против России нереалистично, заявил в беседе с РИА Новости депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз. Ранее в СМИ отмечали, что при возникновении военного конфликта между Москвой и Киевом Анкара должна будет возглавить операцию из-за своего командования Объединённой оперативной группой высокой готовности НАТО.

Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных [на Украину]. Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию или чтобы Россия довела ситуацию до войны, — сказал Йылмаз.

По его словам, Турция имеет стратегические отношения с Россией, поэтому нападение Анкары исключено. Как он отметил, решения в НАТО принимаются единогласно. При этом депутат не считает, что между Россией и Украиной начнётся военное противостояние.

Ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную роль Турции в урегулировании украинского конфликта, заявил, что Вашингтон может консультироваться с Анкарой в урегулировании ситуации на Украине, так как Турция является страной НАТО и союзником США.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чaвушоглу заявил, что Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Киевом из-за конфликта Россия — Украина. Он подчеркнул, что в решении подобных сложных вопросов Турция делает всё, что нужно для национальной безопасности.