В МИД Турции заявили об опасном уровне напряжённости между РФ и Украиной

Конфликт между Россией и Украиной достиг «опасного уровня», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, турецкая сторона не будет игнорировать близкие отношения с Киевом, несмотря на тесные связи с Москвой. В МИД Турции также отметили рост напряжённости в отношениях РФ и НАТО и подчеркнули важность дипломатии для решения споров, сообщает РИА Новости.

Конфликты Россия — Украина и Россия — НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной, — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что в решении подобных сложных вопросов Турция делает всё что нужно для национальной безопасности.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что Россия должна отвести свои силы, сосредоточенные вдоль границы с Украиной. Кроме того, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потерпит «страшное поражение», если попытается напасть на Украину, потому что вооружённые силы страны не готовы к атаке, а российская военная мощь очень сильно раздута.

Россия неоднократно опровергала заявления Запада о «нападении» на Украину. Российский лидер Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что РФ никому не угрожает. Он также напомнил, что страны НАТО сами располагают собственное вооружение у российских границ. В связи с этим действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности страны.