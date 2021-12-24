Путину пригрозили «страшным поражением» в войне с Украиной

Россия потерпит «страшное поражение», если попытается напасть на Украину, потому что вооружённые силы страны не готовы к атаке, а российская военная мощь очень сильно раздута. Такого мнения придерживается внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. В интервью POLITEKA он заявил, что он лично воевал с русскими и бояться Украине нечего.

Так много истерики. Потому что российские генералы доложили Путину о реальной степени готовности Вооружённых сил России к войне против Украины. Она никакая, на самом деле. То есть эти страшные 170 тысяч. И степень готовности войск, по нашим оценкам, очень низкая. Российская военная мощь очень сильно раздута. Они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным для них поражением, — заявил советник Зеленского.

Он также считает Россию «фабрикой по промышленному производству понтов» и говорит, что, несмотря на активность российских военных, у них «отсутствуют элементы, которые совершенно необходимы по войне». Какие именно элементы имеются в виду, Арестович не уточнил.

Ранее украинский газовый оператор заявил, что Путин врёт. Глава ГТС Сергей Макогон заявил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Манеже предоставил СМИ неверную информацию о росте цен на газ в Европе. По его словам, не поведение Украины на рынке привело к взлёту стоимости топлива, потому что с октября 2021-го Киев вообще отказался от импорта газа.