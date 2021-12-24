Глава газового оператора Украины поспорил с Путиным
Глава украинской ГТС не согласился со словами Путина о росте цен на газ
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:49, 23 декабря 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Манеже предоставил СМИ неверную информацию о росте цен на газ в Европе. По его словам, не поведение Украины на рынке привело к взлёту стоимости топлива, потому что с октября 2021-го Киев вообще отказался от импорта газа. Об этом пишет РБК.
Украина с октября практически не импортирует газ вообще. 91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии, — сказал Макогон.
По его словам, прокачать газ из Польши по трубопроводу на Украину физически невозможно из-за технических особенностей трубы. Заявления Путина топ-менеджер назвал «абсолютно необоснованными».
Путин в четверг, 23 декабря, заявил, что «Газпром» увеличил поставки почти на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. Он обвинил западные страны во вранье. По словам президента, они обвиняют «Газпром» в том, что он пытается влиять на рынок и искусственно взвинчивает цены. «Да врут всё, потому что тень на плетень наводят. „Газпром“ увеличил поставки чуть ли на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведёт. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли», — сказал глава государства.