Глава газового оператора Украины поспорил с Путиным

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Испанская нефтяная компания Repsol, которая продаёт последние российские активы «Газпром нефти», выручит от сделки €30 млн, эта сумма в 10 раз меньше инвестированного в проекты объёма, передаёт ТАСС со ссылкой на источники. Компания владеет долями в совместных с «Газпром нефтью» предприятиях: 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео».

Как заявил собеседник агентства, активами интересовались «Зарубежнефть» и ЛУКОЙЛ, однако «Газпром нефть», владеющая по 50,01% в каждом из проектов, воспользовалась преимущественным правом выкупа. По словам другого источника, стороны уже обратились...