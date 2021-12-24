«Врут всё время»: Путин об обвинениях Запада в отношении «Газпрома»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» увеличил поставки почти на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. Так он, выступая на традиционной итоговой пресс-конференции, ответил на обвинения «Газпрома» в монополизации рынка.

Да врут всё, потому что тень на плетень наводят. «Газпром» увеличил поставки чуть ли на 20 процентов в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведёт. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки, в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли, — сказал Путин.

Он призвал не разрушать долговременные контракты. Российский лидер подчеркнул, что «Газпром» не захватывает рынок газа в Европе.

«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа, потому что контрагенты в Европе не выставили заявки на покупку, — объяснил российский лидер.

«Газпром» до середины прошлой недели ежедневно осуществлял бронирование в размере 31,4 миллиона кубометров из доступных 89,1 миллиона. 17 декабря стало известно о сокращении прокачки до 27 миллионов, 18 декабря — до 5,2 миллиона кубометров, а в воскресенье, 19 декабря, её размер упал до 4,2 миллиона. В последний день поставок, 20 декабря, транзит составил 3,8 миллиона кубометров.

Незадолго до этого «Газпром» не стал бронировать на декабрь мощности газопровода Ямал — Европа. Их в компании было решено использовать только на основе ежедневного бронирования. В офисе самого поставщика топлива указали, что исполняют контракты в полном объёме.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2000 за тысячу кубометров. Причиной этому эксперты назвали и прекращение поставок газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию.