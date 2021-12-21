Стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые превысила $2000

Цена газа в Европе установила рекорд, превысив $2000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Накануне она превысила отметку в $1900. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию.

Торги январскими фьючерсами по индексу TTF во вторник, 21 декабря, открылись на уровне $1800 за тысячу кубометров. В течение дня цены колебались. Однако в 14:33 мск они обновили рекордное значение, достигнув $1939. В 14:39 мск цена уже превысила $1950. А в 14:58 преодолела отметку в $2000.

Как стало известно ранее, сегодня, 21 декабря, был приостановлен физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию. Накануне «Газпром» не стал бронировать мощности на прокачку. В результате, согласно данным Gascade, по газопроводу начались реверсные поставки — из Германии в Польшу.

Как позднее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа — это коммерческая ситуация, не имеющая отношения к политике. Прекращение транспортировки голубого топлива в Германию никак не связано с заполнением второй нитки «Северного потока — 2».

Ранее «Газпром» забронировал на январь меньше четверти имеющихся для транзита газа через Польшу мощностей и отказался от бронирования дополнительной мощности для транзита через территорию Украины. «Оператор ГТС Украины» предложил для транзита в январе мощности объёмом до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн через станцию «Сохрановка». Однако российский концерн отказался от предложения.