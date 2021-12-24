«Никому не угрожаем»: Путин ответил на вопрос о «нападении» РФ на Украину

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о нападении на другие государства, в том числе на Украину, заявил, что РФ никому не угрожает. Он напомнил, что страны НАТО располагают собственное вооружение у российских границ. В связи с этим, по словам лидера РФ, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности страны.

Путин подчеркнул, что Россия ясно дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо.

США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование — не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты. А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки британского канала Sky News.

Российский лидер также напомнил о прежних обещаниях НАТО в 1990-е годы о том, что Альянс не будет двигаться на восток. Он заявил, что РФ «надули».

Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чём речь. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли, — подытожил Путин.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, в них предлагаются обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.