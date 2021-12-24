Госдеп: Россия должна убрать своих военных от границы с Украиной

В Госдепартаменте США заявили, что Россия должна отвести свои силы, сосредоточенные вдоль границы с Украиной. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем призывать российские власти выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений об отводе сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести те силы, которые они сосредоточили вдоль границы Украины, и прекратить свою агрессивную и создающую угрозы риторику, — сказано в заявлении.

При этом в ведомстве приветствовали заявление ОБСЕ, что стороны конфликта на востоке Украины вернулись к соблюдению режима прекращения огня. В Госдепе уточнили, что готовы помочь «облегчить выполнение Минских соглашений в целях поддержки ОБСЕ и нормандского процесса».

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потерпит «страшное поражение», если попытается напасть на Украину, потому что вооружённые силы страны не готовы к атаке, а российская военная мощь очень сильно раздута. Он добавил, что лично воевал с русскими и бояться Украине нечего.