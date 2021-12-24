Пеcков предположил роль Турции в урегулировании на Украине

Вашингтон может консультироваться с Анкарой в урегулировании ситуации на Украине, так как Турция является страной НАТО и союзником США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную роль Турции в урегулировании украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае — это страна НАТО. Скорее всего, именно, в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Она же союзник США, — цитирует его агентство.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чaвушоглу заявил, что Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Киевом из-за конфликта Россия — Украина. Он подчеркнул, что в решении подобных сложных вопросов Турция делает всё, что нужно для национальной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь напомнил о готовности выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, это может произойти в любом формате по желанию лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжённость между двумя странами, которая обострилась в последние недели.