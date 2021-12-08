Эрдоган вновь предложил посредничество между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь напомнил о готовности выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, это может произойти в любом формате по желанию лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжённость между двумя странами, которая обострилась в последние недели, передаёт телеканал NTV.

С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать всё, что в наших силах, ради мира в этом районе, — заявил турецким журналистам Эрдоган на борту самолёта, возвращаясь после визита в Катар.

Он отметил, что Турция внимательно следит за событиями на Украине и рядом с ней и хочет, чтобы в регионе сохранялась стабильность.

Ранее о желании выступить посредником заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. По его словам, Турция поддерживает хорошие отношения как с украинской, так и с российской стороной и выступает против конфликта между ними. Турция, по его словам, старается снизить напряжённость между странами и выступает против событий, которые могли бы привести к войне в Донбассе.

Известно, что в офисе украинского президента приветствовали это заявление. Глава МИД РФ Сергей Лавров также допустил, что лидеры РФ и Турции могут обсудить предложение Анкары.

Как сообщалось ранее, в Белом доме не считают, что РФ решила напасть на Украину. Однако в случае если Москва предпримет враждебные действия против Киева, США расширят военную помощь Украине. Об этом в ходе брифинга, посвящённого прошедшему разговору российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил помощник президента США по безопасности Джейк Салливан.