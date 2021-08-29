Анкара пойдет на перезагрузку отношений с Ереваном

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У властей Турции нет сомнений относительно приобретения у России второго полка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал NTV.

Насчёт покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности, — сказал...