Анкара пойдет на перезагрузку отношений с Ереваном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о готовности Турции к нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.
Турецкий лидер
Я надеюсь, что новое правительство, созданное в Армении, пойдет на пользу региону. В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы. Несмотря на различия во взглядах и ожиданиях, было бы ответственным курсом действий приложить искренние усилия для развития добрососедских отношений на основе доверия, включая уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, — отметил политик.
Так же глава Турции отметил, что недавние события не должны становиться основанием для вражды. Он заметил, что нужно искать точки соприкосновения для мирного сосуществования. Эрдоган обратил внимание на то, что Анкара имеет возможность работать над нормализацией отношения с Ереваном, которое в свою очередь также заинтересовано в конструктивном диалоге.
Теперь мы должны сделать мир и стабильность постоянными и обеспечить условия для экономического развития и регионального сотрудничества, — подчеркнул президент Турции.