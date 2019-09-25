https://static.news.ru/photo/9c7188b0-df8e-11e9-a884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о чрезмерной категоричности убеждений молодой шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая выступила на саммите ООН по проблемам климата. Политик лично встретилась с девушкой в кулуарах форума.

Меркель призналась, что её тронуло выступление. Однако указала на то, что Тунберг не упомянула о том, насколько широкие возможности для защиты климата открывают современные технологии и инновации, передает Deutsche Welle . Одной из таких является альтернативная энергетика.

Вместе с тем, позицию самой Меркель негативно оценили немецкие левые политики. Например, депутат Бундестага от партии зелёных Лиза Бадум обвинила правящую коалицию в немецком правительстве в том, что та сама же и создает препятствия для внедрения новых технологий в энергетике.