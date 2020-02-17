https://static.news.ru/photo/6bd37be2-51b1-11ea-bb95-fa163e074e61_660.jpg Фото: morh.hr

Оборонное ведомство Хорватии сообщило об обнаружении следов наркотиков в анализах двух хорватских военнослужащих НАТО в Литве.

Анализы были сделаны военной полицией Хорватии в составе второго контингента в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» в Литве.

Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, — говорится в сообщении Минобороны Хорватии.

Выяснилось, что солдаты приобрели наркотики во время увольнения из казармы. Принято решение уволить их со службы за «оскорбление чести мундира».

Как сообщает РИА Новости, в декабре 2017 года трое военнослужащих из Хорватии и капеллан из контингента НАТО были выдворены из Польши: военнослужащие выпивали.

NEWS.ru сообщал, что в эстонском городе Силламяэ солдат НАТО залез на памятник павшим советским воинам. Местные жители были возмущены поведением мужчины. Они вызвали полицию.