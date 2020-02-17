Оборонное ведомство Хорватии сообщило об обнаружении следов наркотиков в анализах двух хорватских военнослужащих НАТО в Литве.
Анализы были сделаны военной полицией Хорватии в составе второго контингента в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» в Литве.
Во время тестирования на присутствие опиатов сотрудники военной полиции утвердили, что двое военнослужащих употребляли наркотики, — говорится в сообщении Минобороны Хорватии.
Выяснилось, что солдаты приобрели наркотики во время увольнения из казармы. Принято решение уволить их со службы за «оскорбление чести мундира».
Как
NEWS.ru сообщал, что в эстонском городе Силламяэ солдат НАТО залез на памятник павшим советским воинам. Местные жители были возмущены поведением мужчины. Они вызвали полицию.
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