Аналитик назвал цель Запада по отношению к Украине

Политический аналитик Сергей Лозовский заявил, что страны Запада хотят нанести Украине максимальный ущерб, поскольку она находится в орбите влияния Москвы. Они считают, что без Украины Россия станет неполноценной, отметил он в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».

Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот «Карфаген», поскольку без Украины Россия считается неполной, — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что на Западе в будущем Украину не видят в своей сфере.

Иначе мы бы уже давно были в ЕС и НАТО, — заключил Лозовский.

Ранее стало известно, что несколько возможных вариантов военных действий на случай гипотетического вторжения России на Украину представил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. По словам начштаба, он глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся на российско-украинской границе. Радакин сообщил, что дал кабмину «военный выбор действий» на случай эскалации ситуации, но не назвал их.