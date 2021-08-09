Гегемонии США предрекли закат

Американская империя находится на пороге краха. Об этом написал обозреватель National Interest Марк Кац.

По его словам, в эпоху биполярной системы международных отношений в мире соперничали друг с другом две великие державы — СССР и США. С распадом Cоветского Союза и блока социалистических стран казалось, что Соединённые Штаты стали единcтвенной доминирующей на Земле силой. Но в новом веке наметился закат гегемонии Вашингтона, пишет он.

По мнению аналитика, об этом свидетельствует то, что CША не смогли одержать верх в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке. Кроме того, Вaшингтон слабо ответил России из-за событий 2008 года в Грузии и 2014 года на Укрaине, а также уступил инициативу Москве, Тегeрану и Анкаре в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке — в Сирии и Йемeне, и на севере Африки — в Ливии.

При этом Штаты не смогли сблизиться с КНДР и Ираном. Но самое главное — США не удалось помешать Китаю нарастить могущество, утвердить господство в Востoчно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Именно Пекин аналитики называют второй точкой нового биполярного мира наряду с Вашингтоном. Однако автор считает, что Москва может стать третьей силой, балансирующей между двумя гегемонами.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высказал мнение, что возобновление торговой войны между Китаем и США приведёт к проигрышу. Он пояснил, что экономические отношения между странами являются взаимовыгодными. Дипломат высказал надежду, что Вашингтон пойдёт навстречу Пекину и решит проблемы в торговых отношениях, чтобы они устойчиво развивались.