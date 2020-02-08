https://static.news.ru/photo/497e1a06-4ab9-11ea-b2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Около российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус были замечены два самолёта ВМС США, проводившие длительные разведывательные полёты.

Противолодочный самолёт P-8A Poseidon и самолёт разведки EP-3E Aries II курсировали вдоль сирийского побережья на расстоянии около 40 км от российских баз более двух часов. Вчера там же уже производил разведывательный полёт P-8A Poseidon, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, российские истребители не допустили 7 февраля нарушения границ РФ. Самолёты поднимались в воздух и сопровождали иностранные летательные аппараты. Разведку вели 13 истребителей. Самолёты сопровождали троих иностранных беспилотников у границ России.