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Гражданин Китая Ван Юньбинь, заражённый коронавирусом, извинился перед россиянами. Мужчина записал видеобращение. Он рассказал, что во время поездки в Россию у него не было симптомов болезни, которые напоминают простуду.

Если бы мне было это известно, я бы ни за что не привозил этот вирус в Россию и не причинял всем такие проблемы, — заявил Ван Юньбинь. Как передаёт ТАСС,...