Российский истребители не допустили нарушения границ РФ. Самолёты поднимались в воздух и сопровождали иностранные летательные аппараты. Об этом
Разведку вели 13 истребителей. Самолёты сопровождали троих иностранных беспилотников у границ России.
По данным ведомства, нарушения границ не было.
Ранее NEWS.ru писал, в США сообщили об «агрессии» со стороны России из-за полёта двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи Канады. Отмечается, что самолёты не пересекали границу Соединённых Штатов или Канады.
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