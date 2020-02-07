Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российский истребители не допустили нарушения границ РФ. Самолёты поднимались в воздух и сопровождали иностранные летательные аппараты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Разведку вели 13 истребителей. Самолёты сопровождали троих иностранных беспилотников у границ России.

По данным ведомства, нарушения границ не было.

Ранее NEWS.ru писал, в США сообщили об «агрессии» со стороны России из-за полёта двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи Канады. Отмечается, что самолёты не пересекали границу Соединённых Штатов или Канады.

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