Алиев предлагает усилить участие Турции в карабахском урегулировании

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Активную роль в политическом урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе должна играть Турция. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Наша позиция такова, что Турция обязательно должна сыграть активную роль в политическом урегулировании карабахского конфликта. Но на данный момент это не подразумевается, и перед Турцией не было таких обязательств, — рассказал Алиев в интервью турецкому изданию Haber Global.

Политик напомнил, что на переговорах в Москве не поднимался вопрос об урегулировании ситуации. Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы обсуждали вопрос гуманитарного прекращения огня.

Ранее глава Азербайджана назвал роль Турции в мире и регионе позитивной и стабилизирующей. Политик убеждён, что третьи силы не смогли вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе благодаря чёткой позиции Анкары.

На переговорах в Москве отсутствовала турецкая сторона, что доказывает необоснованность обвинений по участию её в боевых действиях в Карабахе, отметил Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют окончательно решить конфликт.

NEWS.ru писал, что президент Азербайджана призвал мировое сообщество к урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Политик считает, что этим должна заниматься не только Минская группа ОБСЕ, но и другие страны.