Алиев призвал расширить участие Турции в переговорах по Карабаху

https://static.news.ru/photo/84f18428-0ba3-11eb-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry/Global Look Press

Состав стран — посредников в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе следует обновить. В Минской группе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) либо в некоем ином международном формате должна быть усилена роль Турции, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Минскую группу входят страны-сопредседатели: Россия, Франция и США, а также Азербайджан, Армения, Турция, Германия, Италия, Финляндия, Швеция и Белоруссия.

Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы — неважно, как назвать — должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат. Если мы хотим решить конфликт, то он должен быть решён в рамках нового формата, — заявил Алиев в интервью телеканалу РБК.

Он назвал роль Турции в мире и в регионе позитивной и стабилизирующей. По его мнению, чёткая позиция Анкары предотвратила вмешательство третьих стран в нагорнокарабахский конфликт.

Политик отметил, что отсутствие турецкой стороны за столом переговоров в Москве доказало необоснованность обвинений в её участии в боевых действиях. Он назвал подобные заявления сознательным вбросом, преследующим сразу несколько целей — от преуменьшения военно-технического потенциала Азербайджана, который якобы не в состоянии решать подобные вопросы самостоятельно, до демонизации Турции, которая при президентстве Реджепа Эрдогана «перестала быть послушным союзником Запада».

Попытка представить так, что вот это Турция или же кто-то там под влиянием Турции решил военные вопросы. Нет, наши земли мы освободили сами. Миф о так называемой победоносной армянской армии рухнул, — заявил Алиев.

Он также напомнил о роли Азербайджана на мировой арене. Республика, подчеркнул президент, имеет разветвлённые экономические и политические связи. Государство также возглавляет Движение неприсоединения, которое объединяет 120 стран.

Тем не менее, добавил он, «Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта». В какой форме это будет происходить — уже вопрос технический, заявил он.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют окончательно решить конфликт.

В результате прошедших в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились возобновить переговоры по мирному урегулированию в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мировое сообщество к урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, этим должна заниматься не только Минская группа ОБСЕ, но и другие страны.