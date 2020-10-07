Алиев призвал мировое сообщество к урегулированию конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6ac43e22-0894-11eb-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе должна заниматься не только Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). К решению проблемы должны быть привлечены другие страны, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Минскую группу входят страны-сопредседатели: Россия, Франция и США, а также Азербайджан, Армения, Турция, Германия, Италия, Финляндия, Швеция и Белоруссия.

Если говорить о мире, то в первую очередь я вижу его как политическое урегулирование, которое было бы всеобъемлющим, которое бы было долгосрочным, вечным при серьёзных гарантиях ведущих стран мира — тех стран, которые будут приемлемы как для Азербайджана, как для Армении, — заявил Алиев в эфире российского Первого канала.

Он не исключил, что «состав этих стран может быть иным» и отличаться от Минской группы.

В качестве приемлемых, по его мнению, путях разрешения конфликта президент отметил «активное участие региональных держав, гарантии международных организаций и возврат, конечно, азербайджанцев на те земли, которые им по праву принадлежат».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия рассчитывает на прекращение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Как заявил президент РФ Владимир Путин, обеим сторонам — и Азербайджану, и Армении — необходимо как можно быстрее вернуться к дипломатическим методам решения разногласий.