Алиев сравнил потери Азербайджана и Армении в Карабахе

Потери Армении в ходе второй карабахской войны в два-три раза превышают потери азербайджанской стороны. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Потери Армении во второй Карабахской войне приблизительно в 2-3 раза превышают потери Азербайджана. Но армянское государство не обеспечивает инвалидов войны ни квартирами, ни автомобилями, — сказал президент.

Политик выступил на церемонии предоставления автомобилей и квартир семьям погибших и инвалидов войны. Он подчеркнул, что они должны быть окружены постоянной заботой всех государственных органов в Азербайджане.

По данным Минобороны страны, в ходе 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года погибли 2906 человек. Пропавшими без вести считаются восемь военнослужащих.

Ранее Ильхам Алиев заявил об окончательном решении карабахского конфликта. Он подчеркнул, что в настоящее время стороны находятся в состоянии постконфликтного развития. Политик подчеркнул, что трёхсторонняя декларация от 10 ноября является не просто соглашением о прекращении огня, в этом документе речь идёт о многих других вопросах.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.