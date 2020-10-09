Алиев озвучил принципы урегулирования конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d8361df6-0a59-11eb-96aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Принципы, выработанные Соединёнными Штатами, Россией и Францией по Нагорному Карабаху, должны стать основой урегулирования конфликта в регионе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мы являемся сторонниками мирных переговоров. Азербайджан является конструктивным партнёром за переговорным столом. Считаем, что выработанные США, РФ и Францией принципы должны стать основой для урегулирования конфликта, — заявил глава государства в передаче The Connect World на телеканале CNN.

Ранее Россия, США и Франция сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил позднее, что в ходе прямых переговоров с Ереваном и Баку Вашингтон призвал обе стороны конфликта «дать задний ход» в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.