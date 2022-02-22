Алиев: ожидаем выполнения Ереваном всех трёхсторонних договорённостей

Баку ожидает от Еревана выполнения всех трёхсторонних договорённостей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что данный «процесс идёт медленно».

Мы ждём, что Армения будет выполнять все пункты трёхсторонних заявлений, включая вывод всех армянских сил из Карабаха, а также открытие коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном, что является юридическим обязательством Армении. Но, к сожалению, этот процесс идёт медленно, — сказал Алиев.

Президент отметил, что Азербайджану никогда не нужна была война в с Арменией. Сегодня, по словам президента, страна настроена на мирное будущее.

Война не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путём — была вынужденная мера. И наша готовность решать этот вопрос в послевоенной стадии политическими методами — ещё одно подтверждение наших намерений, — сказал Алиев.

По его словам, Москва является главным партнёром в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном. При этом азербайджанский лидер заявил, что подписанная декларация о союзническом взаимодействии между сторонами открывает огромные перспективы на будущее.

Алиев до этого заявлял, что после окончания конфликта между Азербайджаном и Арменией в регионе появились новые возможности для сотрудничества. Стороны подтвердили, что стабильность в регионе также создаёт благоприятные условия для контактов между людьми и налаживания транспортных связей.

До этого армянский вице-премьер Мгер Григорян заявил, что у Армении и Азербайджана есть взаимопонимание относительно строительства железной дороги. По его словам, в настоящий момент ведёт работу трёхсторонняя группа, занимающаяся вопросами разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Он отметил, что члены группы проводят конкретные работы с определёнными целями, в число которых входит строительство железной дороги на участках, находящихся в Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.