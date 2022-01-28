Алиев заявил о новых возможностях сотрудничества после войны в Карабахе

После окончания конфликта между Азербайджаном и Арменией в регионе появились новые возможности для сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком ВТО Кунио Микурия. Стороны подтвердили, что стабильность в регионе также создаёт благоприятные условия для контактов между людьми и транспортных связей.

После окончания конфликта между Азербайджаном и Арменией в регионе появились новые возможности для сотрудничества, — сказал Алиев.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что у Армении и Азербайджана есть взаимопонимание относительно строительства железной дороги. По его словам, в настоящий момент ведёт работу трёхсторонняя группа, занимающаяся вопросами разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Он отметил, что члены группы проводят конкретные работы с определёнными целями, в число которых входит строительство железной дороги на участках, находящихся в Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.