Ереван рассказал о взаимопонимании с Баку по строительству железной дороги

У Армении и Азербайджана есть взаимопонимание относительно строительства железной дороги, заявил вице-премьер Мгер Григорян в ходе беседы с журналистами в мемориальном комплексе «Ераблур». По его словам, на настоящий момент проводятся работы трёхсторонней группы, занимающейся вопросами разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

По части железной дороги есть позитив. Кроме этого, на данный момент проводится экспертная работа, о результатах которой сообщу на следующих встречах, — сказал Григорян.

Он отметил, что члены группы проводят конкретные работы с определёнными целями, в число которых входит строительство железной дороги на участках, находящихся в Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании рабочей группы по восстановлению железной дороги Ерасх — Мегри, которая пройдёт через Нахичевань. Всего в состав рабочей группы вошли 10 человек. Руководитель группы Арташес Туманян обязан раз в квартал предоставлять отчёт о результатах проделанной работы.

До этого сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах к 2023 году завершить строительство железной дороги до границы с Арменией. Он отметил большой вклад России в налаживание коммуникаций. По его словам, Армения приняла важные решения о незамедлительных действиях для начала практических работ по проекту железной дороги.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.