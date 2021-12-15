Алиев назвал эффективными переговоры с Пашиняном в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал эффективными и прагматичными азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне, которые состоялись в среду, 14 декабря, в Брюсселе. Об этом президент заявил на саммите «Восточного партнёрства», сообщает государственное информационное агентство Azertac.

Переговоры, которые длились около пяти часов, прошли в конструктивной атмосфере. <...> Обсуждения были связаны с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитацией и демаркацией границ, прокладкой транспортной инфраструктуры, особенно железной дороги, и в результате были эффективными и прагматичными, — подытожил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, на саммите между Азербайджаном и Арменией установилась конструктивная атмосфера, особую роль в этом сыграл Евросоюз. Президент добавил, что теперь важно не упустить эту возможность и использовать её в работе над обеспечением устойчивого мира в регионе.

Встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля прошла 14 декабря. Стороны обсудили ряд важных моментов в сфере урегулирования отношений.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе начались трёхсторонние переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тема переговоров пока не называется.