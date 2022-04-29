Алиев: Ереван принял предложения Баку по мирному договору

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото president.az

Правительство Армении приняло пять базовых принципов, предложенных Азербайджаном, которые должны стать основой для долгосрочного мира, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции «Южный Кавказ — развитие и сотрудничество». Глава государства сообщил о «больших планах» по восстановлению Карабаха.

Армения согласилась на создание совместной комиссии по демаркации и делимитации. Армянское руководство осознало необходимость подписания мирного соглашения, в этом случае мир на Кавказе будет долговременным и прочным. Мы восстанавливаем Карабах, выделяем ресурсы, большие суммы из бюджета, мы за мир на Кавказе, выдвигаем инициативы, направленные на развитие мира, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также призвал Армению отказаться от территориальных претензий в отношении Азербайджана и Турции и двигаться на пути налаживания отношений с этими странами.

Армения должна понимать, что нельзя оставаться изолированном в «островном» режиме в регионе. Наладив отношения с Азербайджаном, при этом отказавшись от территориальных претензий по отношению к Азербайджану и Турции, она не должна препятствовать процессу трехстороннего сотрудничества, — подчеркнул Алиев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.