https://static.news.ru/photo/33ed5392-2b00-11ea-9927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Азербайджан не планирует вступать в Европейский союз, заявил президент страны Ильхам Алиев.

По словам главы государства, на встрече с азербайджанскими журналистами этот вопрос подробно обсуждался, особенно после появления в СМИ далёкой от реальности информации.

Нас там и не ждут. Мы не являемся даже в списке кандидатов, — сообщил Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что республика не подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, которые объединены в проект «Восточное партнёрство».

Я его прочёл. Понял, что это — не соглашение, это — инструкция. Есть ли здесь какая-то практическая выгода для Азербайджана? Я лично этого не увидел, — добавил президент.

Как писал NEWS.ru ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными. Политик отметил, что Азербайджан является членом Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других европейских структур.