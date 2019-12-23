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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции, и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.

Политик отметил, что Азербайджан является членом Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других европейских структур.

Если же мы говорим про евроинтеграцию в контексте членства в Европейском союзе, то это невозможно, — сказал азербайджанский лидер в интервью телеканалам страны.

Алиев подчеркнул, что сейчас, исходя из заявлений ведущих политиков, перспективы для расширения Евросоюза отсутствуют, и добавил, что некоторые процессы в ЕС неприемлемы для Баку.

Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности, — пояснил глава государства.

Сегодня, 24 декабря, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 58 лет. С днём рождения его поздравил российский лидер Владимир Путин. В послании президент РФ отметил личный вклад своего коллеги в упрочение стратегического партнёрства между Москвой и Баку, писал NEWS.ru.