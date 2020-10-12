Алиев: Армения нарушила перемирие в Карабахе, как только оно началось

https://static.news.ru/photo/d93febec-0c7e-11eb-ad89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Невзирая на договорённости о прекращении огня в гуманитарных целях, Ереван грубо их нарушил. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что когда стороны достигли соглашения о гуманитарном прекращении режима огня, в Баку надеялись, что дальнейшее разрешение конфликта будет осуществляться политическим путём.

Ввиду того, что армянская сторона понесла большие потери на поле битвы, мы рассчитывали, что Армения будет стремиться решить конфликт дипломатическим способом. Но, к сожалению, мы этого не увидели: сразу же после вступления в силу режима прекращения огня армянская сторона грубо нарушила соглашение, — заявил Алиев в интервью телеканалу Haber Global.

При этом, как добавил азербайджанский президент, Вооружённые силы Армении, нарушив перемирие, подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу азербайджанский город Гянджа. Жертвами атаки стали четверо мирных жителей. Алиев заверил, что Еревану и сторонникам не удастся «скрыть это преступление от мировой общественности».

Президент Азербайджана сообщил, что 12 октября представители посольств посетят место происшествия, «чтобы своими глазами всё увидеть, и поймут, кто осуществляет агрессивную, захватническую политику».

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно началось 9 октября, а закончилось под утро 10 октября. Дискуссии были полностью закрытыми и длились более 10 часов. Никаких вступительных заявлений перед началом консультаций стороны не делали. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начнёт действовать с 12:00 10 октября.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил после, что важнейшей задачей московских договорённостей по Нагорному Карабаху является укрепление механизмов прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев предложил усилить участие Турции в карабахском урегулировании.