Акулы чуть не съели россиян: фото катамарана и спасения путешественников

Фото: Russian Ocean Way

Спасение экипажа кругосветной экспедиции Russian Ocean Way

Стая акул напала на катамаран, на борту которого находились двое россиян и один француз, совершавших кругосветное путешествие. Инцидент произошел в Австралии в акватории Кораллового моря. Пресс-служба Австралийского управления морской безопасности (AMSA) сообщила, что в результате столкновения были повреждены оба корпуса 9-метрового надувного катамарана «Тион». В район ЧП направили базирующийся в Кэрнсе спасательный самолет Challenger, который и спас экипаж судна.

«Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса», — отмечается в сообщении.

По данным экстренных служб, сейчас экипаж в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен. Решение о дальнейшем проведении кругосветной экспедиции, которая началась в июле 2021 года, пока не принято.

Кадры экипажа катамарана и их спасения — в галерее NEWS.ru.