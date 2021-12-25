СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО

СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТОАгентство «Анадолу» назвало 12 января датой проведения Совета Россия — НАТО
Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января. Такую дату назвало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомлённые источники в Североатлантическом альянсе.
По информации собеседников агентства, дату 12 января
Мы контактируем с Россией по данному вопросу, — сообщили источники в Альянсе.
Агентство добавляет, что также на эту дату запланировано заседание начальников генеральных штабов стран — участниц НАТО в Брюсселе.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года. Он подчеркнул, что между странами имеется согласие задействовать три трека переговоров по данному вопросу.
Ранее Сергей Рябков отметил, что у США не получится диктовать свои предварительные условия для запуска переговоров по гарантиям безопасности. Он напомнил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога по этому вопросу и ждёт ответа от американской стороны.