СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января. Такую дату назвало турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомлённые источники в Североатлантическом альянсе.

По информации собеседников агентства, дату 12 января определил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также выступает в качестве председателя Совета.

Мы контактируем с Россией по данному вопросу, — сообщили источники в Альянсе.

Агентство добавляет, что также на эту дату запланировано заседание начальников генеральных штабов стран — участниц НАТО в Брюсселе.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года. Он подчеркнул, что между странами имеется согласие задействовать три трека переговоров по данному вопросу.

Ранее Сергей Рябков отметил, что у США не получится диктовать свои предварительные условия для запуска переговоров по гарантиям безопасности. Он напомнил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога по этому вопросу и ждёт ответа от американской стороны.