Рябков: США не смогут диктовать условия для переговоров с Россией

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что у США не получится диктовать свои предварительные условия для запуска переговоров по гарантиям безопасности. В интервью журналу «Международная жизнь» он напомнил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога по этому вопросу и ждёт ответа от американской стороны.

По словам Рябкова, РФ с самого начала была готова без пауз и задержек вступить в диалог по гарантиям безопасности. В то же время он считает, что данную тему нельзя использовать как ширму для военного освоения Украины.

Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые понравятся Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится, — сказал Рябков.

Как подчеркнул замглавы российского МИД, в таком случае Москва сделает вывод, что у Вашингтона нет политической воли договариваться.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В интервью телеканалу RT глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года. Он подчеркнул, что между странами имеется согласие задействовать три трека переговоров по данному вопросу.