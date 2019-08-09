https://static.news.ru/photo/56fe3542-bab0-11e9-90fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press

Правоохранительные органы 16 европейских стран арестовали 70 человек в ходе спецоперации по борьбе с торговлей детьми. С 17 по 23 июня полицейские проверили 127 тыс. человек, досмотрели 63,8 тыс. автомобилей, обыскали 1,1 тыс. помещений.

В общей сложности было арестовано 34 человека в связи с причастностью к торговле людьми и ещё 36 человек, причастных к ограблениям, распространению запрещённых видео и фото и содействию незаконной миграции, — цитирует ТАСС сообщение Европола.

Кроме того, европейские полицейские выявили 206 возможных жертв торговцев людьми, четверть из которых являются несовершеннолетними.

Как писал News.ru, Джеффри Эпштейн, финансист из Флориды, арестован в Нью-Йорке по обвинению в организации секс-трафика. Ему инкриминируют торговлю людьми и заговор с целью торговли несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в 2002–2005 годах. От действий Эпштейна пострадали десятки детей, некоторым из них было по 14 лет.