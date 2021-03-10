Модернизированный Ту-160М поднимется в воздух для испытаний

https://static.news.ru/photo/b2607320-819f-11eb-908a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь». Его оснастили новыми двигателями НК-32-02. Машину перебросили с Казанского авиазавода имени Горбунова на базу «Туполев» в Жуковский.

Действиями экипажа руководил заслуженный лётчик-испытатель Анри Наскидянц. Процедура прошла в штатном режиме. К работе систем и оборудования претензий не было.

Новый ракетоносец Ту-160М оснащён двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолёт успешно прошёл заводские испытания, — говорится на официальном сайте ОАК.

Ту-160М — модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Первый опытный Ту-160М разработали в ходе масштабного обновления строевых комплексов стратегической и дальней авиации. Машины имеют белую окраску, и у этого есть свои причины. Внешнее покрытие фюзеляжа в совокупности с белым цветом самолёта позволяет защитить экипаж от высоких доз нежелательного излучения и тепловой энергии, как, например, при ядерном взрыве.

На сегодняшний день Ту-160 составляют основу воздушного флота Дальней авиации ВКС РФ. Эти боевые машины предназначены для нанесения ударов по стратегически важным целям в тылу противника. Разработанный в 1970-х годах Ту-160 является самым тяжёлым и одним из самых мощных военных самолётов в мире. Многие военные пилоты дали классу этих самолётов неофициальное название «Белые лебеди». При этом у большинства из этих бомбардировщиков есть собственные персональные имена, такие как «Илья Муромец», «Валерий Чкалов» и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и Объединённые Арабские Эмираты планируют создать совместную компанию, которая займётся разработкой нового сверхзвукового самолёта бизнес-класса. Об этом в воскресенье сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.