Россия и ОАЭ создадут сверхзвуковой самолёт бизнес-класса

https://static.news.ru/photo/d457b462-741f-11eb-8c4b-96000091f725_660.jpg Фото: Boom Supersonic/Cover Images/Global Look Press

Россия и Объединённые Арабские Эмираты планируют создать совместную компанию, которая займётся разработкой нового сверхзвукового самолёта бизнес-класса. Об этом в воскресенье сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что со стороны России в проекте участие примет Объединённая авиастроительная корпорация, а со стороны ОАЭ — фонд Mubadala.

Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу ещё не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, возможно, какая-то из её «дочек», — приводит слова министра ТАСС.

Самолёт будет создан в двух версиях, одна из которых позволит перевозить до восьми пассажиров на борту, а вторая — до 30 человек. Внешний вид бизнес-джета будет известен к концу 2021 года.

Основные параметры, в моём понимании, на 80% свёрстаны: это скорость в 1,5–1,8 Маха. Притом что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырёх часов. А что касается версии, то речь идёт о 8-местной ВИП-машине и 30-местной пассажирской машине, — указал Мантуров.

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