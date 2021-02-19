Эксперты Ростеха рассказали о причинах белой окраски бомбардировщиков

https://static.news.ru/photo/6eb17636-734b-11eb-b0db-96000091f725_660.jpg Ту-160 Фото: mil.ru

Бомбардировщики Ту-160 на вооружении российских Военно-космических сил имеют белую окраску, и у этого есть свои причины.

Внешнее покрытие фюзеляжа в совокупности с белым цветом самолёта позволяют защитить экипаж от высоких доз нежелательного излучения и тепловой энергии, как, например, при ядерном взрыве, приводит РИА Новости сообщение Ростеха.

Это своего рода защита для экипажа — Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж, — сообщили в госкорпорации.

На сегодняшний день Ту-160 составляют основу воздушного флота Дальней авиации ВКС РФ. Это боевые машины предназначены для нанесения ударов по стратегически важным целям в тылу противника. Разработанный в 1970-х годах, Ту-160 является самым тяжёлым и одним из самых мощных военных самолётов в мире. Многие военные пилоты дали классу этих самолётов неофициальное название «Белые лебеди». При этом у большинства из этих бомбардировщиков есть собственные персональные имена, такие как «Илья Муромец», «Валерий Чкалов» и другие.

В ноябре NEWS.ru писал, что американские СМИ назвали устрашающими обнародованные фотографии с российскими бомбардировщиками и вооружением, которое они способны нести.