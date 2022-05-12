Ветеран спецназа объяснил назначение С-300 и «Смерча» Ветеран «Витязя» Фефелов объяснил назначение С-300 и «Смерча»

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРС) С-300 поражает воздушные цели, а реактивная система залпового огня «Смерч» — живую силу и бронетехнику, рассказал ветеран отряда специального назначения «Витязь» Пётр Фефелов. С-300 создан для стрельбы по беспилотникам, самолётам и ракетам, объяснил он в разговоре с «360».

«Смерч» предназначен для поражения живой силы противника и бронированной техники. Есть много разнообразных боеприпасов, которые предназначены для разных целей. Дальность расстояния — от 20 до 120 км. Он очень эффективен на равнинной местности, большой радиус разлёта осколков, — сказал Фефелов.

10 мая Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов ЗРС С-300В, а также переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Отмечается, что ЗРС призваны обеспечивать защиту подразделений Вооружённых сил России от средств воздушного нападения.

28 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сбили в воздухе пять ракет украинской системы «Смерч». По его словам, в течение суток 27 марта авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины, включая три склада боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов и 23 района сосредоточения боевой техники