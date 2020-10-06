Американские военные представили бронебойный дрон-камикадзе

https://static.news.ru/photo/5a5d11ae-07c6-11eb-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: AeroVironment/facebook.com

Американская компания AeroVironment рассказала о своей новой разработке — перспективном барражирующем боеприпасе Switchblade 600, увеличенной версии беспилотника-камикадзе Switchblade.

Как передаёт Aviation Week, новинка может находиться в воздухе втрое дольше старой версии и оснащена бронебойной боевой частью. Выпускать боеприпас планируется в двух модификациях: портативной, которую может переносить один человек, и мобильной, состоящей из установки на шесть Switchblade 600, крепящейся на бронемашины.

Базовую версию дрона разработали в начале 2010-х годов. Его масса составляет около 2,5 кг. Беспилотник раскладывает крылья после запуска, включает электромотор и транслирует видео со своих сенсоров на пульт управления. Продолжительность полёта — от 20 до 40 минут в зависимости от боеоснащения. Swithcblade может летать на скорости до 60 км в час в автономном режиме или под управлением оператора.

Новый дрон рассчитан на то, чтобы пролететь до 40 км за 20 минут. После этого аппарат может кружить над целью ещё около 20 минут. Сейчас новинка испытывается с бронебойной боевой частью, но изначально разрабатывалась под разные типы полезной нагрузки.

Дрон, по сути, является одноразовым. Вне зависимости от того, был ли нанесён удар по цели, повторно использовать устройство не получится. Однако разработчики в перспективе могут разработать систему обеспечения посадки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ростехе ведётся разработка беспилотника, способного поражать цели из огнемёта. Дрон создаётся для войск радиационной, химической и биологической защиты.