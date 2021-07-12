В России сообщили о разработке дальнобойного ПЗРК

Читайте нас в Google Новости

Разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности начал Ростех. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В настоящее время максимальная дальность действия ПЗРК составляет около 5–6 километров. По словам Оздоева, ведутся работы по увеличению дальности действия ракетных комплексов.

В свою очередь, заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ, входящего в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех», Александр Романюк отметил, что в компании также работают над увеличением вероятности поражения целей ПЗРК. Для этого увеличивается чувствительность головок самонаведения ракет, что позволит в результате уничтожать малоразмерные цели вроде барражирующих боеприпасов или БПЛА.

Ранее сообщалось, что Россия оперативно рассмотрит вопрос о поставке Белоруссии систем ПВО С-400 «Триумф», как только поступит соответствующая заявка.