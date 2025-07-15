Названы потери ВСУ за минувшие сутки РФ за сутки уничтожила две пусковые установки ЗРК IRIS-T немецкого производства

Две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию П-18 ВСУ ликвидировали за сутки Вооруженные силы России в ходе СВО на Украине, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что также было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА. Также у ВСУ пострадали склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований и иностранных наемников, расположенные в 142 районах.

Ранее американские аналитики заявили, что объявленный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для разрешения кризисной ситуации на Украине даст Вооруженным силам России стратегическое преимущество в конфликте с ВСУ. В частности, по их словам, РФ может продвинуться в Сумской области.