Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
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Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 12:32

Названы потери ВСУ за минувшие сутки

РФ за сутки уничтожила две пусковые установки ЗРК IRIS-T немецкого производства

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационную станцию П-18 ВСУ ликвидировали за сутки Вооруженные силы России в ходе СВО на Украине, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака велась оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что также было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА. Также у ВСУ пострадали склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований и иностранных наемников, расположенные в 142 районах.

Ранее американские аналитики заявили, что объявленный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для разрешения кризисной ситуации на Украине даст Вооруженным силам России стратегическое преимущество в конфликте с ВСУ. В частности, по их словам, РФ может продвинуться в Сумской области.

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