В России разрабатывают новое оружие для борьбы с беспилотниками

https://static.news.ru/photo/4a0d7c60-36e4-11eb-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: nkrmil.am

Российские предприятия в ноябре начали разработку вертолёта для отслеживания беспилотных объектов противника.

Он сможет отслеживать малоскоростные и малоразмерные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов.

Работы начались после многочисленных попыток дронов других государств провести разведку вдоль российских границ, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Разработка комплекса ведётся на основе имеющихся технологий, поэтому конструкторы рассчитывают создать новый вертолёт в короткие сроки.

В настоящее время в РФ имеются в основном разведывательные беспилотники, такие как «Орлан-10» и «Леер». Ударными считаются разработки группы «Кронштадт» — «Орион». Кроме того, Вооружённые силы располагают малоразмерными дронами-камикадзе «Куб» и «Ланцет».

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» впервые совершил автоматический полёт с ракетами «воздух — воздух», предназначенными для поражения воздушных целей. Машина несла их, обеспечивая себе во внутренних отсеках «стелс»-режим, при котором она становится полностью незаметной для радиолокационных станций. На такое сегодня способны всего три самолёта 5-го поколения: американские F-22 Raptor — «Хищник», F-35 Lightning II — «Молния» и российский Су-57. И хотя С-70 только проходит испытания, в НАТО его уже прозвали Felon — «Преступник».

«Охотник» — это первый российский ударный дрон. Внешне он очень похож на американский Х-47В — самолёт — летучую мышь: треугольная форма крыла, всё вооружение убрано внутрь фюзеляжа, благодаря чему и достигается эффект радиолокационной невидимости. Этот аппарат способен взлетать, садиться, обнаруживать цели как самостоятельно, так и под управлением оператора, писал NEWS.ru.