В России прокомментировали идею Украины бомбить Сибирь

https://static.news.ru/photo/c5632dea-a956-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emerson NuÃEz/Us Air/Global Look Press

Заявление украинской стороны о вероятной атаке ВВС США по Сибири является бредом, считает независимый военный эксперт Алексей Хлопотов. По его мнению, война не нужна никому.

К этим заявлениям сложно относиться серьёзно. Украина может говорить что угодно и как угодно, но американцы не дураки. Они могут использовать воздушное пространство Украины для патрулирования своими бомбардировщиками, но это не более чем фактор давления, — передаёт слова Хлопотова URA.RU .

Он также подчеркнул, что американские бомбардировщики могут нести крылатую ракету большой дальности, однако Россия, согласно военной доктрине, может ответить. И для этого, по словам эксперта, у страны достаточно ракетных комплексов.

Противостоять этому даже США не могут, — отметил он.

Как ранее писал NEWS.ru, вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США может «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф».