На Украине рассказали о возможности «ударить» по Сибири

https://static.news.ru/photo/54208848-a91b-11ea-9cda-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик B-52H Stratofortress Фото: Vitaliy Rusavskiy/Planetpix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США может «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф».

Так украинское агентство Defense Express оценило их недавний полёт над Арктикой у границы с Россией. Автор статьи указывает, что бомбардировщик располагает крылатыми ракетами, способными поразить цель с расстояния до 1200 км.

Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири, — отмечает издание.

Подчёркивается, что целями бомбардировщиков могут быть арктические военные базы и инфраструктура Северного морского пути.

За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля, — пишет Defense Express.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинское агентство Defense Express подсчитало, сколько зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожили турецкие беспилотники в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии. Оказалось, что не менее 23. Причём, если в более длительном ближневосточном конфликте подбиты восемь ЗРПК российского производства, то в Африке пострадали уже 15 боевых машин.