На Украине рассказали о возможности «ударить» по Сибири

Вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США может «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф».
Так украинское агентство Defense Express
Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири, — отмечает издание.
Подчёркивается, что целями бомбардировщиков могут быть арктические военные базы и инфраструктура Северного морского пути.
За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля, — пишет Defense Express.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинское агентство Defense Express подсчитало, сколько зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожили турецкие беспилотники в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии. Оказалось, что не менее 23. Причём, если в более длительном ближневосточном конфликте подбиты восемь ЗРПК российского производства, то в Африке пострадали уже 15 боевых машин.
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